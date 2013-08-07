Очевидец аварии на "Стироле" рассказал о 20-метровом фонтане аммиака

Авария на горловском заводе "Стирол", где произошел выброс аммиака, продолжает обрастать подробностями. Один из очевидцев аварии рассказал о 20-метром фонтане аммиака, сообщает "Сегодня".

"Произошел мгновенный выброс сжиженного концентрированного аммиака, - рассказал работник "Стирола" Владимир Романенко. – Был фонтан высотой около 20 метров, и все это лилось на землю, и было парообразование с выделением холода. У кого-то была возможность разбежаться, а у кого-то такой возможности уже не было. Ударной волной у многих выбило противогазы и из-за пара не было ничего видно. Люди не видели не то что своих рук, но даже носа".

По словам Романенко ему повезло выбраться из эпицентра аварии. "Мне повезло. На момент аварии я был в бытовке и видел, как на меня надвигается пелена, я одел противогаз и сориентировался куда буду бежать. И то я плохо сориентировался и тут же ударился в колонну, упал и уже на ощупь смог выбраться. Остальным было тяжело выбраться", - резюмировал пострадавший.

Ранее "Главред" сообщал, что вчера около 14.20 во время капитального ремонта на заводе "Стирол" произошел выброс газа аммиака. Погибли 5 человек и еще 22 пострадали.

Все подробности видео аварии на "Стироле" читайте здесь.

Фото: Сегодня