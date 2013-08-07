Фирташ об аварии на "Стироле": у погибших рабочих не было шанса выжить

Бизнесмен Дмитрий Фирташ прокомментировал аварию на принадлежащем ему горловском заводе "Стирол", в результате которой погибли пять человек. Он, в частности, назвал свою версию причин трагедии и сказал, что у рабочих, оказавшихся в зоне поражения аммиаком, не было шанса выжить.

"Это однозначно не человеческий, а технологический фактор. Это мое мнение, однако следуют дождаться заключения комиссии", - цитирует Фирташа Gorlovka.ua.



"Каждый выполнял свою работу. те, кто задают вопросы о противогазах, должны понимать, что у рабочих, находящихся в зоне поражения, практически не было шанса выжить", - также отметил бизнесмен.

В свою очередь, глава наблюдательного совета "Стирола" Александр Халин рассказал, что все рабочие прошли спецобучение и были обеспечены спецсредствами, необходимыми по технике безопасности.

Халин пояснил, что коробка в противогазах КД, которыми обеспечены "стироловцы", не выдерживает при такой концентрации аммиака, какая была при аварии, и пробивается практически мгновенно.

"Когда на человека льется жидкий аммиак, он получает и термический, и химический ожоги", - пояснил глава набсовета предприятия.

Напомним, утечка аммиака произошла на заводе "Стирол" в Горловке днем во вторник, 6 августа. Погибли пять человек, пострадали 22.

Уже названы три главные версии аварии - это нарушение правил эксплуатации и содержания оборудования, халатность обслуживающего персонала и нарушение правил безопасности при проведении ремонтных работ.

Подробности и видео с места аварии смотрите в спецтеме "Главреда".