На Николаевщине пьяный гаишник устроил ДТП и хотел сбежать, опубликовано видео

Начальник Арбузинского ГАИ Дмитрий Власюк двоих людей отправил на больничную койку
Авария случилась на 103-м километре трассы Ульяновка – Николаев, сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.
Как говорится в сообщении, нарушение правил допустил водитель "Лады", при этом удалось безопасно извлечь двух пострадавших пассажиров "Ланоса".
"С диагнозом - закрытый перелом верхней части правого бедра, скальпированная рана затылочной области, ушибленная рана лба 29-летняя жительница села Полянецкое Уманского района - пассажирка Daewoo Lanos была доставлена в хирургическое отделение специализированной медико-санитарной части №2 города Южноукраинска. Состояние потерпевшей - стабильно тяжелое", - говорится в сообщении.
Пятилетний сын женщины с диагнозом - закрытый перелом верхней части правого бедра, тупая травма живота, в данный момент находится в реанимационном отделении СМСЧ-2 города Южноукраинск. Его состояние также оценивается медиками, как "стабильно тяжелое".
В то же время, как сообщает сайт Автополигон.info, за рулем "Приоры" находился пьяный начальник Арбузинского ГАИ майор милиции Дмитрий Власюк, который после ДТП попытался скрыться с места аварии.
При этом очевидец происшествия опубликовал соответствующее видео с места событий.
Внимание, видео содержит ненормативную лексику.
Как говорится в описании к видео, Власюк несколько раз пытался бежать с места аварии, а потом обвинил в ДТП свою жену, якобы это она находилась за рулём транспортного средства.
От освидетельствования на алкогольное опьянение - продуть прибор и сдать кровь - виновник ДТП отказался. При этом работники ГАИ и милиции до последнего затягивали процесс медицинского освидетельствования. И оно состоялось, только через 3,5 часа после совершения ДТП.
Будучи абсолютно уверен в своей безнаказанности, вёл себя в поликлинике, крайне вызывающе и дерзко, написал автор видео SkimenRuslan.
Ранее "Главред" сообщал, что на днях на Прикарпатье пьяный ГАИшник оставил село без электричества. Сразу же после задержания водителя был проведен экспресс-тест, который установил среднюю степень алкогольного опьянения – в крови было 1,49 промилле.
Фото, видео: youtube.com