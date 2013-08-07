На Николаевщине пьяный гаишник устроил ДТП и хотел сбежать, опубликовано видео

В ночь на вторник, 6 августа, в Арбузинском районе Николаевской области произошло боковое столкновение Lada Priora и Daewoo Lanos, которое как сообщают очевидцы, устроил начальник Арбузинского ГАИ майор милиции Дмитрий Власюк.

Авария случилась на 103-м километре трассы Ульяновка – Николаев, сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Как говорится в сообщении, нарушение правил допустил водитель "Лады", при этом удалось безопасно извлечь двух пострадавших пассажиров "Ланоса".

"С диагнозом - закрытый перелом верхней части правого бедра, скальпированная рана затылочной области, ушибленная рана лба 29-летняя жительница села Полянецкое Уманского района - пассажирка Daewoo Lanos была доставлена в хирургическое отделение специализированной медико-санитарной части №2 города Южноукраинска. Состояние потерпевшей - стабильно тяжелое", - говорится в сообщении.

Пятилетний сын женщины с диагнозом - закрытый перелом верхней части правого бедра, тупая травма живота, в данный момент находится в реанимационном отделении СМСЧ-2 города Южноукраинск. Его состояние также оценивается медиками, как "стабильно тяжелое".

В то же время, как сообщает сайт Автополигон.info, за рулем "Приоры" находился пьяный начальник Арбузинского ГАИ майор милиции Дмитрий Власюк, который после ДТП попытался скрыться с места аварии.

При этом очевидец происшествия опубликовал соответствующее видео с места событий.

Внимание, видео содержит ненормативную лексику.

Как говорится в описании к видео, Власюк несколько раз пытался бежать с места аварии, а потом обвинил в ДТП свою жену, якобы это она находилась за рулём транспортного средства.

От освидетельствования на алкогольное опьянение - продуть прибор и сдать кровь - виновник ДТП отказался. При этом работники ГАИ и милиции до последнего затягивали процесс медицинского освидетельствования. И оно состоялось, только через 3,5 часа после совершения ДТП.

Будучи абсолютно уверен в своей безнаказанности, вёл себя в поликлинике, крайне вызывающе и дерзко, написал автор видео SkimenRuslan.

Ранее "Главред" сообщал, что на днях на Прикарпатье пьяный ГАИшник оставил село без электричества. Сразу же после задержания водителя был проведен экспресс-тест, который установил среднюю степень алкогольного опьянения – в крови было 1,49 промилле.

Фото, видео: youtube.com