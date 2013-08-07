Прокуратура занялась ДТП на Николаевщине, которое устроил пьяный гашник

Следственное управление прокуратуры Николаевской области занялась расследованием ДТП, которое 6 августа устроил пьяный гаишник начальник ОГАИ Арбузинского РО УМВД.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба Николаевской облпрокуратуры.

Как сообщил зампрокурора области Дмитрий Ефименко, по данному факту прокуратурой Арбузинского района внесены сведения в Единый реестр по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Главред" сообщал, что в Арбузинском районе Николаевской области произошло боковое столкновение Lada Priora и Daewoo Lanos, которое устроил начальник Арбузинского ГАИ майор милиции Дмитрий Власюк. Пострадали 29-летняя мать и ее 5-летний сын.