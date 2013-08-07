ДТП на Буковине: КамАЗ протаранил автобус, есть пострадавшие

В среду, 7 августа, в Черновицкой области произошло крупное ДТП, во время столкнулись КамАЗ и пассажирский автобус, из-за чего пострадало много людей.

Об этом сообщает ТСН.

Авария случилась на участке дороги между Черновцами и Каменец-Подольским. По предварительным данным, погибших нет, но много людей пострадали. К месту аварии приехало большое количество карет "скорой".

Ранее "Главред" сообщал, что 5 августа в Севастополе произошло ДТП, во время которого перевернулась маршрутка (ВИДЕО) и пострадали несколько человек.