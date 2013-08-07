На Николаевщине в аварии погиб влиятельный священник УПЦ МП

Машина отца Лонгина слетела с трассы
В среду, 7 августа, в Николаевской области произошло ДТП, в котором погиб священник УПЦ МП, главный редактор "Церковной православной газеты" архимандрит Лонгин (Чернуха).
Об этом сообщает сайт orthodoxy.org.ua.
Трагедия произошла около 16:00 на трассе в Николаевской области.
По сведениям ГАИ, машина, за рулем которой находился архимандрит Лонгин, на большой скорости съехала с трассы. От удара автомобиля об дерево водитель скончался.
Отец Лонгин был насельником Киево-Печерской лавры, главным редактором "Церковной православной газеты" – официального печатного издания Украинской православной церкви Московского патриархата.
Ранее "Главред" сообщал, что в Росси сатанист зарезал священника. В Пскове погиб священник Русской православной церкви Павел Адельгейм. Священнослужителя ударом ножа убил психически больной москвич.
Фото: Facebook о. Лонгина