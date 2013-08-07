Опубликованы фото аварии, где погиб влиятельный священник УПЦ МП

В сети появились фото с места ДТП в Николаевской области, где погиб влиятельный священник УПЦ МП архимандрит Лонгин (Чернуха).

В пресс-службе ГАИ Николаевской области рассказали "Главреду" подробности аварии.

ДТП произошло в 15:10 на 106 км автодороги М-14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск", когда "Рено Клио", двигавшееся в направлении Одессы со стороны Николаева слетело кювет, перевернулось и врезалось в дерево.

В результате аварии 41-летний водитель авто от полученных травм погиб на месте происшествия.

Ранее "Главред" сообщал, что о. Лонгин был насельником Киево-Печерской лавры, главным редактором "Церковной православной газеты" – официального печатного издания Украинской православной церкви Московского патриархата.

Фото: mikdai.gov.ua