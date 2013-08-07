Опубликованы фото аварии, где погиб влиятельный священник УПЦ МП

В ГАИ рассказали, как погиб архимандрит Лонгин
В пресс-службе ГАИ Николаевской области рассказали "Главреду" подробности аварии.
ДТП произошло в 15:10 на 106 км автодороги М-14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск", когда "Рено Клио", двигавшееся в направлении Одессы со стороны Николаева слетело кювет, перевернулось и врезалось в дерево.
В результате аварии 41-летний водитель авто от полученных травм погиб на месте происшествия.
Ранее "Главред" сообщал, что о. Лонгин был насельником Киево-Печерской лавры, главным редактором "Церковной православной газеты" – официального печатного издания Украинской православной церкви Московского патриархата.
Фото: mikdai.gov.ua