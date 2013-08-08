Страшная авария на "Стироле": люди бессильны перед жидким аммиаком

Авария на "Стироле" ставит вопрос о целесообразности использования устаревших инструкций и пересмотре техники безопасности. Как выяснилось, противогазы, которыми оснащены рабочие предприятия, бессильны перед жидким аммиаком.

"Тот противогаз марки КД, который находится у всех рабочих концерна "Стирол" и который все посетители надевают на плечо, коробка эта не выдерживает такой концентрации, она пробивается мгновенно", - заявил генеральный директор компании OSTCHEM Александр Халин, передает ТСН.

Местные власти и руководство концерна в очередной раз подчеркнули, что пострадали только рабочие завода, а до города ядовитое облако не дошло. Но люди в ближайшем поселке говорят, что запах аммиака ощущали, однако, об аварии их предупредили не власти города, а друзья и соседи.

"Здесь все соседи друг другу раззвонили, ну я вот детвору забрала, закрылась, и сидели мы часа три, не выходили", - сказала местная жительница.

Информацию о том, что людям не сообщили об опасности, косвенно подтверждает и генпрокуратура. Оказывается, диспетчер "Стирола" даже в милицию позвонил слишком поздно.

"По предварительной информации, сообщение о случившемся поступило в органы внутренних дел через определенное время. Мы сейчас выясняем, почему так произошло, почему сразу не сообщили", - отметил заместитель генпрокурора Анатолий Пришко.

По его словам, прокуратура рассматривает три версии причин аварии. Это нарушение правил эксплуатации оборудования, халатность персонала и нарушение техники безопасности.

"В трубопроводе образовалась трещина размером примерно 10 на 10 сантиметров, через которую снаружи вышел аммиак, попавший на людей", - пояснил Пришко.

Прокуратура пока что не отдает предпочтения ни одной из версий - до заключения экспертов.

В свою очередь владелец "Стирола" Дмитрий Фирташ уверен в своих людях и халатность персонала отвергает. Как сообщалось ранее, причиной аварии он считает усталость металла аммиакопровода.

Предприятие сегодня работает в штатном режиме, кроме цеха, где вчера произошел выброс аммиака. Его обследуют эксперты и следователи. Только после их выводов можно будет говорить, найдутся виновные в этой аварии.

Как сообщалось, в Горловке сегодня, 8 августа, объявлен День траура по жертвам аварии на заводе "Стирол".

Как говорится в сообщении городского совета, на месте работает специальная комиссия для оказания помощи пострадавшим и организации похорон погибших.

Для контроля за экоситуацией СЭС постоянно проводит замеры содержания химических веществ в воздухе, почве и воде. Окончательные причины аварии назовут по итогам всех экспертиз и следствия, передает 24tv.ua.

Напомним, 6 августа в городе Горловка на заводе "Стирол" произошел выброс аммиака, из-за которого погибли 5 человек. На данный момент известно, что еще 26 человек получили травмы. Девять пострадавших сотрудников предприятия находятся в реанимации.

видео: 24tv.ua; ТСН.