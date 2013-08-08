Число жертв аварии на "Стироле" увеличилось до шести

Сегодня в Горловке умер еще 1 пострадавший при аварии на "Стироле". Таким образом, количество жертв несчастного случая на производстве достигло шести человек.

Как сообщает Департамент здравоохранения Донецкой облгосадминистрации, рабочий концерна находился на лечении в реанимационном отделении горловской городской больницы № 2 в тяжелом состоянии, что не давало возможности направить пострадавшего на лечение в Донецкое областное клиническое

В Департаменте также сообщили, что на данный момент 24 пострадавших различной степени тяжести находятся на лечении в больницах областного центра, куда они были перевезены из Горловки вчера. Из них 8 человек находятся в ДОКТМО и 16 человек в областной больнице профзаболеваний. территориальное медицинское объединение.

Напомним, 6 августа на заводе "Стирол" в Горловке произошел выброс аммиака. В результате аварии погибли 5 человек. В Горловке 8 августа объявлен траур.

Все подробности и видео с места аварии на "Стироле" смотрите здесь.