Крупная авария на Тернопольщине: 18 пострадавших

В Тернопольской области столкнулись две маршрутки. В результате ДТП пострадали 18 пассажиров, среди них двое малолетних детей. Все они госпитализированы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, 8 августа на автодороге вблизи села Круголец Шумского района столкнулись два пассажирских микроавтобуса, которые следовали по маршруту: "Шумск-Кременец" и "Матвеевка-Шумск".

По предварительным данным, в транспортных средствах находилось около 40 пассажиров, в том числе двое малолетних детей 9 и 6 лет.

Сейчас для прохождения стационарного лечения и проведения обследования уже госпитализированы 18 человек с травмами разной степени тяжести, среди них - двое детей.

На месте ДТП работают также работники Тернопольской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере с целью проведения проверки наличия разрешительных документов и правомерности осуществления пассажирских перевозок.

Напомним, 7 августа, в Черновицкой области произошло крупное ДТП, во время столкнулись КамАЗ и пассажирский автобус, из-за чего пострадало много людей.