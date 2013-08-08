Сегодня в Горловке простятся с погибшими в аварии на "Стироле"

Сегодня, 8 августа, в 12 часов пройдут похороны погибших в аварии на "Стироле" рабочих. Так, 4-х из погибших похоронят на кладбище в пос. Румянцево, а одного на Центральном городском.

В городе объявлен траур по погибшим, отменены все культурно-развлекательные мероприятия, сообщается на сайте 06242

Напомним, ранее были названы имена пяти жертв аварии:

1. Горбунов Виктор, 43 года, бригадир-монтажник

2. Китнанов Александр, 26 лет, монтажник

3. Олейник Вячеслав, 35 лет, монтажник

4. Степанский Николай, 47 лет, электрогазосварщик

5. Мокринский Роман, 29 лет, монтажник

В четверг, 8 августа, число жертв аварии возросло - умер шестой пострадавший. Еще 24 человека сейчас находятся в лечебных учреждениях.

На данный момент, в Горловке для расследования причин аварии на заводе концерна "Стирол" работает следственно-оперативная комиссия.

Рассматривается три версии аварии: нарушение правил эксплуатации и содержания оборудования, халатность обслуживающего персонала и нарушение правил безопасности при проведении ремонтных работ.

Напомним, число жертв аварии на "Стироле" увеличилось до 6 человек