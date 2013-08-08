В Горловке умер 2-месячный ребенок: мать связывает его смерть с аварией на "Стироле"

В Горловке умер 2-месячный ребенок. Мать такую внезапную смерть своего сына связывает с аварией на заводе "Стирол".

Утром 7 августа, после аварии 26-летняя Ольга Кондратьева, мама троих детей, обнаружила, что ее 2-месячный сын умер. Женщина говорит, что еще 6 августа он был здоров, но в своем заключении медики указали, что малыш умер от отека легких, пишет местный сайт Gorlovka.ua.

"Я проснулась сегодня (7 августа) в 6 утра, Родион уже не дышал. Когда взяла малыша на руки, у него изо рта пошла пена, а из носика выступила сукровица", - рассказала журналистам издания Ольга.

По ее словам, она сразу вызвала скорую помощь, затем приехали и сотрудники правоохранительных органов. Спустя несколько часов в морге провели вскрытие малыша. По словам Ольги, предварительные заключения после вскрытия отправлены на экспертизу в Донецк, а результат станет известен спустя месяц.

"Предварительной версией медиков стало заключение о "внезапной смерти", мол, ребенок задохнулся во сне, когда переворачивался. Я на 100% уверена, что смерть как-то связана с выбросом на "Стироле", - заявила женщина. При этом она уточнила, что накануне ребенок вел себя хорошо, был бодрым и здоровым. "Вчера мы как обычно играли с Родионом, он не капризничал, а наоборот, был активным. Кушали мы только манную кашу, - рассказала мать мальчика, - Об аварии мы узнали не сразу. С утра на улице был туман, а в обед мне позвонил муж и сказал о выбросе. Я не придала сообщению особого значения. Перед сном мы с сыном посмотрели мультики по телевизору, и я уложила его спать в кроватку. Около часа ночи, когда я проснулась, он был еще жив. Я открыла глаза, поцеловала его. Он мне еще ручкой помахал".

По словам отца ребенка, 19 июля они были на осмотре у педиатра и никаких отклонений у ребенка врачи не заметили.

После гибели малыша в семье осталось двое детей - 6-летняя Лиза и 4-летняя София.

Мать со слезами на глазах говорит, что недавно крестили Родиона, а 8 августа будут хоронить.

Вместе с тем, медики отрицают связь трагиеской смерти ребанка с аварией на "Стироле". По информации Горловского отделения Донецкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы, смерть младенца наступила в результате синдрома внезапной смерти грудного ребенка.

Напомним, сегодня в больнице скончался еще один пострадавший в аварии на "Стироле", таким образом количество погибших увеличилось до 6 человек.

Все подробности и видео с места аварии на "Стироле" смотрите здесь.