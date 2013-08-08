В Крыму автобус столкнулся с 3 легковушками: 13 пострадавших, опубликованы фото и видео

Сегодня, 8 августа, на Керченском шоссе в Крыму произошла авария при участии четырех автомобилей: "ГАЗ ВТ", Daewoo Lanos, Mazda, микроавтобус Mercedes Sprinter.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в экскурсионном микроавтобусе, который следовал по маршруту "Керчь-Бахчисарай", находились 16 человек.

По предварительным данным пострадали 13 человек, которые доставлены в Феодосийскую городскую больницу. Состояние потерпевших в настоящее время уточняется.

На место происшествия выезжали спасатели, врачи скорой медицинской помощи, работники милиции.

Напомним, в Тернопольской области столкнулись две маршрутки. В результате ДТП пострадали 18 пассажиров, среди них двое малолетних детей

фото: Кафа: видео: ГАИ Крыма