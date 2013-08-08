Подробности ДТП в Крыму: среди пострадавших 13 иностранцев и трое украинцев

В СМИ появились подробности аварии в Крыму с участием туристического автобуса и трех легковых авто. В экскурсионном автобусе находились 16 человек.

По предварительным данным установлено, что автомобиль ГАЗ-3309 двигался по автодороге со стороны с. Владиславовка в г. Феодосия. При спуске по Владиславовской трассе и подъезде к Керченскому шоссе у грузовика отказали тормоза. Чтобы не повредить колонну автомобилей, которая двигалась впереди, водитель направил автомобиль на встречную полосу, где зацепил "Daewoo Lanos" и "Mazda" и, пересекая трассу, ударил микроавтобус в бок, после чего автобус опрокинулся.

В результате ДТП все пассажиры микроавтобуса "Mercedes Sprinter" были направлены на медицинский осмотр в Феодосийскую городскую больницу.

Согласно сообщению, всего пострадали 16 человек. Среди них две женщины из Бреста, 8 москвичей (в том числе четыре женщины), 3 жителей г. Санкт-Петербург (в том числе 2 женщины) и трое украинцев - жители Керчи (две женщины и один мужчина).

После медицинского осмотра обе гражданки Беларуси, шесть граждан РФ и двое украинцев были госпитализированы.

Водители и пассажиры других автомобилей - участников этого ДТП не пострадали.

По факту ДТП расследование проводит ГАИ ФГО МВД Украины в АРК.

Напомним, 8 августа на Керченском шоссе в Крыму произошла авария с участием четырех автомобилей: "ГАЗ ВТ", Daewoo Lanos, Mazda, микроавтобус Mercedes Sprinter. Ранее сообщалось о 13 пострадавших.

Фото: Кафа.