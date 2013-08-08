Авария на "Стироле" может вызвать кислотные дожди в Европе - эколог

Выброс аммиака на заводе "Стирол" может спровоцировать выпадение кислотных дождей в Европе.

Об этом заявил директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко, пишет НБН.

"Какой бы ни был выброс, это уже будет возможность для кислотных дождей. Они могут пролиться и не над территорией Донецкой области, а над территорией, скажем, Германии, но это будет", – сказал Борейко.

По его словам, он не согласен с заявлениями о том, что ситуация не представляет угрозы для окружающей среды и людей. "Уже сейчас в районе "Стирола" есть превышение различных вредных веществ в несколько раз", – добавил эколог.

Борейко также сказал, что населенные пункты с химическими производствами вообще не предназначены для проживания людей. 2Даже если бы никакого выброса не было, жить там не рекомендуется: ни в Горловке, ни в Лисичанске, ни где-либо, где расположены вот такие химические производства", – заявил он.

Напомним, 6 августа на горловском химическом концерне "Стирол" произошел выброс аммиака, в результате чего погибли 5 человек.

8 августа в Горловке скончался еще один пострадавший от аварии: таким образом, число жертв несчастного случая на производстве достигло шести человек. Еще 25 человек находятся в лечебных учреждениях Горловки и Донецка.