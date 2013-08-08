Мэр Ивано-Франковска попал под грузовик - СМИ

В четверг, 8 августа, в Сколевском районе Львовской области попал в серьезное ДТП мэр Ивано-Франковска Виктор Анушкевичус.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах, авария произошла около 9:20 вблизи села Урич Сколевского района. Анушкевичус катался на горном велосипеде, внезапно потерял управление, выехал на проезжую часть и попал под колеса грузовика "Урал".

Потерпевший с травмами госпитализирован.

Вместе с тем, в пресс-службе ГАИ во Львовской области сообщили, что в Сколевском районе было зафиксировано ДТП с участием велосипедиста, который попал под колеса грузового автомобиля, и в результате получил перелом руки и ушибы тела.

"Обстоятельства ДТП расследуются", - отметили в ГАИ, но отказались предоставлять информацию о личности потерпевшего.