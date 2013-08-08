После трагедии на "Стироле" авария произошла в соседнем Енакиево

На металлургическом заводе в Енакиево сегодня, 8 августа, произошла авария – выброс угарного газа.

Были госпитализированы четверо рабочих, из них двое – в тяжелом состоянии, передает "Остров".

Как сообщили на предприятии, "в ходе выполнения ремонтных работ при вскрытии гидравлического затвора установки предварительного охлаждения рабочие – двое слесарей-ремонтников получили отравление углекислым газом".

"Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу Енакиево. Также в больницу направлены двое работников из подрядной организации, которые первыми пришли на помощь пострадавшим", - говорится в сообщении.

На предприятии создана комиссия по расследованию этого происшествия, а санитарная служба завода организовала профилактические мероприятия.

"Произошедшее на заводе не представляет экологической опасности для города. Пострадавшие обеспечены лечением и медикаментами в полном объеме. В случае необходимости они будут перевезены в медицинские учреждения Донецка", - отметил губернатор Донецкой области, который посетил пострадавших.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, данные по факту происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Милиция устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, 6 августа в соседней Горловке произошла утечка аммиака, в результате которой погибши шесть человек. Еще 24 человека были госпитализированы.

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