После аварии на "Стироле" мошенники пытались заработать на пострадавших

Через два дня после аварии на заводе "Стирол" в Горловке появились люди, которые собирали деньги якобы на материальную помощь пострадавшим.

Мошенники называли себя представителями фонда "Милосердие", сообщили мэрии Горловки.

В милицию уже обратились несколько местных жителей, которые рассказали о "благотворителях".

Мэрия города призвала жителей быть внимательными и не поддаваться на провокации, а также незамедлительно сообщать в милицию о подобных фактах.

Напомним, в результате утечки аммиака на заводе "Стирол" погибши шесть человек. Еще 24 человека были госпитализированы.

Все подробности и видео с места аварии на "Стироле" смотрите здесь.