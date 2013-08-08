После аварии на "Стироле" мошенники пытались заработать на пострадавших

В Горловке появились мошенники, которые занимались сбором средств якобы на материальную помощь в аварии на заводе "Стирол".
Через два дня после аварии на заводе "Стирол" в Горловке появились люди, которые собирали деньги якобы на материальную помощь пострадавшим.
Мошенники называли себя представителями фонда "Милосердие", сообщили мэрии Горловки.
В милицию уже обратились несколько местных жителей, которые рассказали о "благотворителях".
Мэрия города призвала жителей быть внимательными и не поддаваться на провокации, а также незамедлительно сообщать в милицию о подобных фактах.
Напомним, в результате утечки аммиака на заводе "Стирол" погибши шесть человек. Еще 24 человека были госпитализированы.
Все подробности и видео с места аварии на "Стироле" смотрите здесь.