В Донецке на строительстве церкви погиб человек, еще шестеро пострадали

На строительстве храма в Донецке обрушились строительные сооружения, в результате один рабочий погиб, еще шестеро были ранены.
На строительстве церкви в Донецке обрушились строительные леса. В результате погиб один человек, еще шестеро пострадали.
Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города передает "Остров".
"Погиб рабочий 1955 года рождения. Еще 6 работников пострадали и с травмами различной ступени тяжести доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении прокуратуры.
Данные по факту происшествия занесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией "нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей".
Милиция ведет следствие.