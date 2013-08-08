В Донецке на строительстве церкви погиб человек, еще шестеро пострадали

На строительстве церкви в Донецке обрушились строительные леса. В результате погиб один человек, еще шестеро пострадали.

Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города передает "Остров".

"Погиб рабочий 1955 года рождения. Еще 6 работников пострадали и с травмами различной ступени тяжести доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении прокуратуры.

Данные по факту происшествия занесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией "нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей".

Милиция ведет следствие.