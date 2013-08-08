Стали известны подробности крупного ДТП на Тернопольщине

В Шумском районе Тернопольской области сегодня, 8 августа, столкнулись два маршрутных микроавтобуса.

Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ.

Как выяснилось, один автомобиль направлялся в Кременец, а другой ехал из в Шумск.

В момент ДТП в обоих маршрутках находилось более двух десятков пассажиров.

Двадцать человек с травмами разных степеней тяжести госпитализированы. В больницу попали и водители – у одного из них сломаны обе ноги.

По предварительным данным, причиной ДТП мог быть выезд на полосу встречного движения одного из маршрутных автобусов.

По факту происшествия милиционеры проводят расследование, устанавливают причину дорожного происшествия.