Стали известны подробности ДТП с мэром Ивано-Франковска

ДТП с участием мэра Ивано-Франковска, который попал под грузовик, продолжает обрастать подробностями. Как оказалось, после аварии состояние Виктора Анушкевичуса средней тяжести.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковского горсиполкома сообщает "Фіртка".

Как говорится в сообщении пресс-службы, "во время велопрогулки с сыном, навстречу по узкой дороге вылетел автомобиль "Урал". Пострадал только городской голова. Состояние его средней тяжести. Диагностирован перелом руки и ушибы. Мэр сразу был госпитализирован в местную больницу, где ему наложили гипс".

Издание пишет, что Анушкевичус в специальном автомобиле был доставлен в Ивано-Франковск, где и продолжится его лечения. Участники ДТП претензий друг к другу не имеют

А по словам пресс-секретаря мэра Натальи Винничук, Анушкевичус находится в отпуске на Львовщине. "Он действительно катался на велосипеде и факт травмы имел место. Сейчас он жив-здоров, в сознании и готов продолжить свой отпуск", цитирует ее издание pravda.if.ua.

Ранее "Главред" сообщал, что ДТП с участием мэра Ивано-Франковска Виктора Анушкевичуса произошло в Сколевском районе Львовской области.

Фото: firtka.if.ua