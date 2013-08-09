Стали известны подробности ДТП с мэром Ивано-Франковска

Вместе с Анушкевичусом катался его сын
ДТП с участием мэра Ивано-Франковска, который попал под грузовик, продолжает обрастать подробностями. Как оказалось, после аварии состояние Виктора Анушкевичуса средней тяжести.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковского горсиполкома сообщает "Фіртка".
Как говорится в сообщении пресс-службы, "во время велопрогулки с сыном, навстречу по узкой дороге вылетел автомобиль "Урал". Пострадал только городской голова. Состояние его средней тяжести. Диагностирован перелом руки и ушибы. Мэр сразу был госпитализирован в местную больницу, где ему наложили гипс".
Издание пишет, что Анушкевичус в специальном автомобиле был доставлен в Ивано-Франковск, где и продолжится его лечения. Участники ДТП претензий друг к другу не имеют
А по словам пресс-секретаря мэра Натальи Винничук, Анушкевичус находится в отпуске на Львовщине. "Он действительно катался на велосипеде и факт травмы имел место. Сейчас он жив-здоров, в сознании и готов продолжить свой отпуск", цитирует ее издание pravda.if.ua.
Ранее "Главред" сообщал, что ДТП с участием мэра Ивано-Франковска Виктора Анушкевичуса произошло в Сколевском районе Львовской области.
Фото: firtka.if.ua