ДТП на Запорожье: легковушка врезалась в грузовик, погибли 3 человека

В четверг, 8 августа, вечером в Запорожской области произошло ДТП, жертвами которого стали три человека.

Авария случилась около 16.00 в с. Водяное Каменско-Днепровского района, когда на перекрестке дорог в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли 3 человека (водитель и пассажиры автомобиля).

Ранее "Главред" сообщал, что вчера произошло еще несколько резонансных ДТП. В Тернопольской области столкнулись две маршрутки, пострадали около 20-ти человек.

Также напомним, что на Львощине в ДТП попал мэр Ивано-Франковска Виктор Анушкявичус.