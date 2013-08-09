Власти объяснили, почему молчали сирены при аварии на "Стироле"

Аварии на заводе "Стирол", во время которой произошел выброс аммиака, носила производственный, локальный характер, поэтому включать систему оповещения горожан не было необходимости.

Об этом заявил начальник управления защиты населения Александр Павелко, сообщает пресс-служба Горловского горсовета.

Как сообщается, авария, которая привела к гибели 6 человек, находившихся в очаге выброса, носила производственный, локальный характер. Авария не носила чрезвычайный характер и не представляла угрозы для жизни и здоровья жителей города. Поэтому, как поясняет Павелко, согласно Кодексу гражданской защиты населения, включать сирены оповещения не было необходимости.

Также сообщатся, что на случай ЧП в Горловке установлены 65 электросирен, которые в случае дают тревожный сигнал, предупреждающий жителей о необходимости включить радио и ждать информацию о дальнейших действиях.

Ранее "Главред" сообщал, что 6 августа в 14.00 на заводе №1 по производству аммиака произошла разгерметизация трубопровода жидкого аммиака, в 14.30 ситуация была локализована. Погибли 6 человек, еще 24 человек оказались на больничной койке.

Все подробности и видео с места аварии на "Стироле" смотрите здесь.

Фото: chelnyltd.ru