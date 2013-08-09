В Германии дотла сгорел украинский самолет

Чартер выполнял рейс Лейпциг - Минеральные Воды
В пятницу, 9 августа, ночью в Германии полностью сгорел Ан-12, принадлежавший АО "Авиакомпания Украина - Аэроальянс".
Об этом сообщает Newsru.ua.
Возгорание произошло в 3:05 в аэропорту Лейпцига при запуске двигателей. Чартер выполнял рейс Лейпциг - Минеральные Воды.
7 членов экипажа не пострадали. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее "Главред" сообщал, что в мае 2013-го в московский аэропорт "Внуково" был закрыт из-за инцидента с самолетом, выполнявшим полет из Ставрополя в Москву, у которого при посадке загорелось из шасси.
Фото: mir24.net