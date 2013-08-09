В Германии дотла сгорел украинский самолет

В пятницу, 9 августа, ночью в Германии полностью сгорел Ан-12, принадлежавший АО "Авиакомпания Украина - Аэроальянс".

Об этом сообщает Newsru.ua.

Возгорание произошло в 3:05 в аэропорту Лейпцига при запуске двигателей. Чартер выполнял рейс Лейпциг - Минеральные Воды.

7 членов экипажа не пострадали. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее "Главред" сообщал, что в мае 2013-го в московский аэропорт "Внуково" был закрыт из-за инцидента с самолетом, выполнявшим полет из Ставрополя в Москву, у которого при посадке загорелось из шасси.

Фото: mir24.net