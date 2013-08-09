ДТП в Тернополе: экс-мэр сбил мотоциклиста, опубликованы фото и видео

"Нива" экс-мэра подмяла мотоцикл, водитель отделался синяками
Авария произошла в Тернополе на углу улицы Соломии Крушельницкой, 14, сообщает 20minut.ua.
"Еду потихоньку по правой стороне. Меня обгоняет таксист и останавливается практически перед пешеходным переходом. Я позади него торможу. Напротив, между "островками", стоял джип с включенным левым поворотником. Он хотел повернуть налево. Слева от нас машин не было. Таксист со мной начал ехать вправо, так, вероятно, спешил. Я выкачиваюсь за ним. Ну, а по левой стороне, не тормозя, на всех парах ехал мотоциклист… Вот и столкнулись", — рассказал сам экс-мэр.
По словам Левкива, у пострадавшего переломов нет, только ушибы.
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Фото, видео: 20minut.ua