ДТП в Тернополе: экс-мэр сбил мотоциклиста, опубликованы фото и видео

После того как стало известно, что в ДТП попал мэр Ивано-Франковска, из соседнего Тернополя поступило сообщение, что бывший мэр города Богдан Левкив на своей "Ниве" тоже попал в аварию и сбил мотоциклиста.

Авария произошла в Тернополе на углу улицы Соломии Крушельницкой, 14, сообщает 20minut.ua.

"Еду потихоньку по правой стороне. Меня обгоняет таксист и останавливается практически перед пешеходным переходом. Я позади него торможу. Напротив, между "островками", стоял джип с включенным левым поворотником. Он хотел повернуть налево. Слева от нас машин не было. Таксист со мной начал ехать вправо, так, вероятно, спешил. Я выкачиваюсь за ним. Ну, а по левой стороне, не тормозя, на всех парах ехал мотоциклист… Вот и столкнулись", — рассказал сам экс-мэр.

По словам Левкива, у пострадавшего переломов нет, только ушибы.

Ранее "Главред" сообщал, что мэр Ивано-Франковска Виктор Анушкевичус попал под грузовик.

Фото, видео: 20minut.ua