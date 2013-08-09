Пожар на украинском самолете в Германии: опубликованы фото

Сообщение о пожаре на украинском самолете, который дотла сгорел в аэропорту Лейпциг/Галле, стало обрастать подробностями. Как оказалось, транспортный самолет Ан-12 перевозил живых кур.

Об этом со ссылкой на представителя аэропорта Уве Шухарта сообщает РИА Новости.

По его словам, ЧП произошло около 2.00 по местному (3.00 по Киеву).

"Ан-12 уже находился на месте стоянки самолетов. В момент возгорания команда из семи человек еще находилась на борту, но они успели вовремя покинуть судно. Однако груз спасти не удалось — все куры погибли", — сказал собеседник агентства.

Тушение пожара продолжалось около часа, самолет сгорел практически полностью. До 3.00 (4.00 по Киеву) работа аэропорта была приостановлена.

"Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. На расписании вылета и прилета пассажирских рейсов ЧП не отразилось", — сообщил Шухарт. Он отказался говорить о возможных причинах возгорания, сейчас на месте работают специалисты ведомства по расследованию происшествий с воздушными судами.

Ранее "Главред" сообщал, что чартер Ан-12, принадлежавший АО "Авиакомпания Украина - Аэроальянс", выполнял рейс Лейпциг - Минеральные Воды.

Фото: Facebook пожарной службы аэропорта Лейпциг/Галле