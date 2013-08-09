В Кременчуге из-за машины начальника юротдела мэрии сожгли 6 автомобилей

В ночь на пятницу, 9 августа, в Кременчуге Полтавской области сгорели шесть автомобилей. По предварительным данным, был совершён поджог автомобиля Mitsubishi Lancer начальника юридического отдела мэрии Кременчуга Юрия Браташа.

Об этом сообщает "Телеграф".

Пожар произошёл на автостоянке в переулке Героев Бреста. Сторож слышал хлопок внутри одного из автомобилей. Мужчина получил ожоги, пытаясь затушить огонь

Как сообщили в горуправлении ГосЧС, пожар возник в 3.30 на автостоянке в районе дома №101 в пер. Героев Бреста. Огонь начал распространятся от Mitsubishi Lancer. По словам 62-летнего сторожа, он услышал хлопок внутри этого автомобиля. Мужчина пытался потушить огонь до приезда пожарных, но только получил ожоги рук 1-2 степени.

Пожар распространился ещё на пять автомобилей, которые стояли рядом с Mitsubishi Lancer:

- внедорожник Mitsubishi L200

– внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 120;

– Skoda Octavia;

– Hyundai Getz;

– "Лада Калина".

Огонь тушили два пожарных отделения. Потерпевшему сторожу "скорая" оказала первую медицинскую помощь, он отказался от госпитализации. Сумма убытков и причина пожара выясняются.

Сейчас милиция ищет, кому был выгоден поджог.

Ранее "Главред" сообщал, что 12 июля в Закарпатской области сожгли джип Honda Pilot, который принадлежит семье главы областного УБОПа.

Фото: telegraf.in.ua