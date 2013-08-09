В Кременчуге из-за машины начальника юротдела мэрии сожгли 6 автомобилей

Сторож пытался потушить машину и получил ожоги
В ночь на пятницу, 9 августа, в Кременчуге Полтавской области сгорели шесть автомобилей. По предварительным данным, был совершён поджог автомобиля Mitsubishi Lancer начальника юридического отдела мэрии Кременчуга Юрия Браташа.
Об этом сообщает "Телеграф".
Пожар произошёл на автостоянке в переулке Героев Бреста. Сторож слышал хлопок внутри одного из автомобилей. Мужчина получил ожоги, пытаясь затушить огонь
Как сообщили в горуправлении ГосЧС, пожар возник в 3.30 на автостоянке в районе дома №101 в пер. Героев Бреста. Огонь начал распространятся от Mitsubishi Lancer. По словам 62-летнего сторожа, он услышал хлопок внутри этого автомобиля. Мужчина пытался потушить огонь до приезда пожарных, но только получил ожоги рук 1-2 степени.
Пожар распространился ещё на пять автомобилей, которые стояли рядом с Mitsubishi Lancer:
- внедорожник Mitsubishi L200
– внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 120;
– Skoda Octavia;
– Hyundai Getz;
– "Лада Калина".
Огонь тушили два пожарных отделения. Потерпевшему сторожу "скорая" оказала первую медицинскую помощь, он отказался от госпитализации. Сумма убытков и причина пожара выясняются.
Сейчас милиция ищет, кому был выгоден поджог.
Ранее "Главред" сообщал, что 12 июля в Закарпатской области сожгли джип Honda Pilot, который принадлежит семье главы областного УБОПа.
Фото: telegraf.in.ua