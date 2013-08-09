Опубликовано фото ДТП на Запорожье, где погибли три человека

В сети появилось фото ДТП на Запорожье, где погибли три человека.

Напомним, авария произошла 8 августа, около 16 часов, на 7 км автодороги Каменка-Днепровская - В.Билозерка - Веселое, в селе Водяное.

По предварительным данным, водитель легковушки Opel Vectra, при выезде на главную дорогу не предоставил преимущества в движении и врезался в грузовик КамАЗ-5320 с прицепом, после чего оба транспортных средства перевернулись.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров Opel погибли на месте происшествия. Ведется следствие.

Ранее "Главред" сообщал, что вчера произошло еще несколько резонансных ДТП. В Тернопольской области столкнулись две маршрутки, пострадали около 20-ти человек.

Фото: sai.gov.ua