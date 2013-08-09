В Донецке милиционер попался на взятке за отмену международного розыска

В Донецке СБУ и прокуратура задержали милиционера, который вымогал взятку в 12 тысяч гривен за содействие в отмене международного розыска.

Об этом сообщает УНИАН.

Правоохранители тщательно подготовили совместную операцию, и в конце концов задержали милиционера.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанного.

Отметим, что наказание, которое грозит пойманному милиционеру, составляет 2-4 года тюрьмы плюс запрет занимать определенные должности.

Напомним, одним из самых нашумевших дел о коррупции стало разоблачение Петра Мельника – бывшего ректора Налоговой академии в Ирпене.

Его задержали 27 июля в момент получения 120 тысяч гривен от родителей двух абитуриентов.

Позже суд постановил взять Мельника под домашний арест, однако тот смог избавиться от него и сбежать.