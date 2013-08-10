В Сумах пенсионер зарезал грабителя, укравшего у него золотой крест

В Сумах среди белого дня на остановке общественного транспорта зарезали человека. Свидетели утверждают, что убийца на самом деле защищался от грабителя, который сорвал с него золотую цепочку. Орудием убийства стал нож-брелок для ключей с лезвием не более 5 см, но нож попал точно в сердце. От ножевого ранения мужчина скончался мгновенно.

Как выяснилось, убитому сумчанину 28-лет, на месте преступления правоохранители задержали и его товарища, он проходит свидетелем, передает ТСН.

Продавщица из киоска все видела собственными глазами, однако, рассказывать боится. Говорит, что слышала, как убили человека, и вызвала "скорую". Несколько десятков людей на остановке сочувствуют убийце, а не погибшему, ведь тот забирал золотую цепочку у пенсионера. Смертельный удар в сердце нанес 65-летний пенсионер в вышиванке. Говорит, что покупал в киоске сигареты, а на него напали. Сквозь слезы убеждает, что посягнули на самое дорогое. Мол, грабитель сорвал золотую цепочку, память о внучке. "Она умерла в 13 лет, это память была моя, и я не мог простить никому, когда у меня ее сорвали", - сказал дедушка.

По словам очевидцев, около пенсионера видели 4-х молодых людей, из которых двое сразу скрылись с места происшествия, сейчас пока неизвестно, кто они.

После серии жестоких ограблений, прокатившихся по городу, людей охватывает паника.

Накануне правоохранители задержали грабителя, которого подозревают в 10 нападениях на женщин, впрочем, охота за цепочками в городе не прекратилось. Поэтому жители областного центра вынуждены защищать себя сами: одни уже не надевают золотых изделий, а другие прибегают к крайностям.

За умышленное убийство пенсионеру грозит от 7 до 15 лет заключения, конечно, если его действия не признают самообороной.

Напомним, ранее в центре Сум на глазах у прохожих чуть не изнасиловали женщину. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

фото; видео: ТСН