В Крыму разбилось авто с СБУшниками, двое погибших

Сегодня, 10 августа, рано утром на трассе Феодосия –Белогорск в ДТП попал автомобиль Fiat Doblo, в котором находились два сотрудника СБУ

Об этом сообщил источник в ГУ ГосЧС Украины в АРК, пишет Крым.Комментарии.

По его информации, авария произошла около 5 часов утра. В районе села Тополевка легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в КАМАЗ.

"За рулем находился гражданский, он погиб на месте. Два сотрудника СБУ были пассажирами. Один из них скончался, второй госпитализирован. У него перелом ноги и черепно-мозговая травма", - сообщил источник.

Как удалось выяснить, сотрудники СБУ работали в Белогорском РО. Один из них опер, второй – замначальника райотдела, оба – майоры. Кто из них погиб – пока достоверно неизвестно.

Факт ДТП с участием сотрудников СБУ изданию подтвердила начальник сектора по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Крыму Ольга Кондрашова. Однако предоставить более детальную информацию отказалась.

Напомним, 9 августа, ранним утром на мосту Патона в Киева Volkswagen Bora, за рулем которого был милиционер, сбил врача, который оказывал помощь пострадавшему в ДТП водителю Volkswagen Caddy. Позже стало известно, что мужчина от полученых травм умер в больнице