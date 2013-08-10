Резня на Николаевщине: три человека убиты, два ранены

В Николаевской области в Жовтневом районе убиты три члена семьи и еще два человека получили травмы.

Как сообщили в МВД, о трагедии в милицию сообщила родственница убитых.

"Женщина и сообщила, что придя в дом к своим родственникам, она обнаружила тела трех членов семьи без признаков жизни. Кроме них в доме было обнаружено еще два человека с телесными повреждениями, среди которых 8-летний ребенок", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и принимают меры по задержанию злоумышленников.

С целью качественного выяснения всех обстоятельств по поручению Министра внутренних дел Виталия Захарченка на место происшествия выехала группа опытных работников Главного следственного управления и Департамента уголовного розыска МВД Украины во главе с заместителем министра Виктором Ратушняком.

Следственным управлением УМВД в области начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.115 "Умышленное убийство" УК Украины.

Напомним, в Москве из-за долга по оплате жилья совершено тройное убийство, в котором подозревают украинца.