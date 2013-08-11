На Днепропетровщине внучка и дед упали в 20-метровый колодец

В пятницу, 9 августа, вечером в селе Сурско-Литовское Днепропетровского района едва не разыгралась трагедия, когда 7-летняя внучка и ее 61-летний дедушка упали в колодец.

Это произошло в 17:35 , когда в службу спасения 101 поступило сообщение, что по улице Полевой во время ремонта глубинного насоса по неосторожности в колодец глубиной до 18 метров упала 7-летняя девочка. Ее дедушка, 1952 года, спустился по тросу ей на помощь, получив травму, не смог самостоятельно спасти внучку и только удерживал ее над водой.

Крики о помощи услышали соседи, однако ничем помочь не могли. 27-летний парень, который проезжал по улице, заметил суету. Он остановился и с помощью шести пожилых соседей, державших веревку, спустился в колодец и поднял на поверхность обоих пострадавших, тем самым спас им жизнь.

Спасателей и медиков соседи начали вызывать, когда ребенка и дедушку уже доставали из колодца. Девочка с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, кома 2-й степени", и ее дедушка, с диагнозом "гематома головы, травма ключицы" были госпитализированы в больницу.

Ранее "Главред" сообщал, что два месяца назад в Харькове колодец убил четверых мужчин. Причиной смерти мужчин стало отравление газами при проведении ими очистных работ.

Фото: poltava.pl.ua