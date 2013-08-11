Опубликованы новые фото 6-ти машин, сожженных в Кременчуге

После того как в Кременчуге сожгли 6 автомобилей, владельцы пострадавших машин заявили о своей готовности судиться с автостоянкой, где стояли их авто.

Об этом сообщает "Телеграфъ".

На месте происшествия работали правоохранители и экспертная лаборатория. Также присутствовали владельцы сгоревших автомобилей.

"Мне позвонили в четыре часа утра - когда все уже горело, - рассказал владелец поврежденной Toyota Land Cruiser Prado 120 Анатолий. – Я прибежал. Смотрю - у моего автомобиля уже бок обгорел. Что делать - не знаю. Возможно, будем подавать в суд на владельцев стоянки. Кто возместит ущерб - тоже неизвестно".

Как сообщили правоохранители, сторож, увидев, что автомобиль начальника юротдела мэрии загорелся, схватил огнетушитель и бросился самостоятельно тушить пожар. Мужчина подбежал к авто, баллоном разбил окно, чтобы затушить пожар, но в салон попал кислород, и огонь разгорелся еще больше, сторож получил ожоги.

Ранее "Главред" сообщал, что в ночь 9 августа в Кременчуге Полтавской области сгорели шесть автомобилей. По предварительным данным, был совершён поджог автомобиля Mitsubishi Lancer начальника юридического отдела мэрии Кременчуга Юрия Браташа. Также пострадали два джипа - Mitsubishi L200 и Toyota Land Cruiser Prado 120, а также три легковушки Skoda Octavia, Hyundai Getz и "Лада Калина".

Фото: telegraf.in.ua