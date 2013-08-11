В ДТП во Франции разбился автобус с украинцами, погибли 2 человека

В ночь на воскресенье, 11 августа, на юге Франции произошло ДТП, жертвами которого стали два человека. В потерпевшем аварию автобусе находились 44 пассажира, среди них были россияне, украинцы, французы и испанцы.

Двое из них — гражданка Испании и, предположительно, гражданин Франции — погибли на месте аварии, сообщает РИА Новости.

Автобус компании Eurolines, в салоне которого находились 44 пассажира и три водителя, направлялся из французского Марселя в испанский город Мурсия. Около 01.30 по местному времени (02.30 по Киеву) автобус съехал с трассы в департаменте Од и упал с высоты нескольких метров.

Два человека — гражданка Испании и, предположительно, гражданин Франции, погибли на месте аварии, еще около 30 получили ранения, трое находятся в критическом состоянии.

Национальности пассажиров автобуса уточняются, однако по данным издания Nouvel Observateur, в транспортном средстве находились россияне, украинцы, французы и испанцы. Водители автобуса — француз, испанец и украинец.

Ранее "Главред" о ДТП в Беларуси, в которое попали украинцы. Погибли 10 человек: на месте аварии скончались четверо граждан Украины, четыре гражданина Узбекистана и гражданин Азербайджана. Еще один украинец скончался в больнице.

Фото: franceinter.fr