ДТП в Румынии: бревно потаранило автобус, пострадали 7 украинцев

После того как стало известно, что автобус с украинскими туристами попал в ДТП во Франции, пришло сообщение о том, что автобус с украинцами попал в аварию в Румынии, из-за чего пострадали 7 человек.

Авария произошла близ села Мирословешты уезда Яссы, сообщает ТСН.

Вследствие ДТП семь человек получили ранения различной степени тяжести, трое из них доставили для оказания экстренной помощи в больницу.

Как сообщила советник Инспектората по чрезвычайным ситуациям города Яссы Сильвия Болохан, авария произошла из-за грузовика, выехавшего на обгон автобуса с украинцами. Из кузова автомобиля выпало бревно и попало в боковую часть автобуса с туристами.

По предварительным данным, в автобусе, который ехал в направлении Бухареста, находилось 46 туристов и 2 водителя. Сейчас проводятся следственные мероприятия.

Ранее "Главред" сообщал, что почти год назад в Румынии автобус, в котором находились 59 украинцев, съехал с дороги и перевернулся, пострадали 6 человек.

Фото: agerpres.ro