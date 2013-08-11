Подробности взрыва в луганской многоэтажке: один погибший, 18 раненых

Взрыв в 12-этажном доме в центре Луганска, начал обрастать подробностями. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Из-за этого погиб 1 человек, 11 пострадали, в том числе трое детей. В тяжелом состоянии находится ребенок – 11-летняя девочка.

Взрывом выбиты окна в подъезде дома, разрушены несколько балконов

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает CityNews.

Сейчас полностью перекрыто движение по улице Шевченко - проезжая часть буквально усыпана осколками стекол и кирпичей. На месте взрыва работают бригады МЧС и скорой помощи.

При взрыве в доме на ул. Шевченко, 4 погиб 1 человек, 11 пострадали, в том числе трое детей. В тяжелом состоянии находится ребенок – 11-летняя девочка.

Об этом "Восточному варианту" рассказала пресс-секретарь прокуратуры Ольга Дьяченко.

Из дома эвакуировано 600 человек. По предварительным данным произошел взрыв бытового газа. Движение на улице Шевченко перекрыто.

Позже стало известно, что пострадали 18 человек, сообщает "Восточный вариант". У девочки черепно-мозговая травма, за ее жизнь борются врачи.

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Фото: v-variant.lg.ua, shad0ff.com