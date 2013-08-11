В Одессе прокурор на ВМW убил пенсионера в "Запорожце"

В субботу, 10 августа, в Одессе произошло ДТП с участием прокурорского ВМW, в результате которого погиб пассажир "Запорожца", а водитель отечественно авто попал в больницу.

Об этом со ссылкой на одесскую облпрокуратуру сообщает УНН.

Авария случилась на ул. Космонавтов, когда столкнулись автомобили ВМW и ЗАЗ. Как выяснилось, водитель и пассажир "Запорожца" получили телесные повреждения, один из мужчин от полученных травм скончался в лечебном учреждении, а другой находится в больнице в стабильном состоянии.

Водитель BMW решил обогнать маршрутное такси и выехал на полосу встречного движения через двойную сплошную, где на полной скорости столкнулся с автомобилем "Запорожец", сообщает "Таймер".

По данным издания, после столкновения из BMW выскочил молодой парень, находившийся за рулём авто, и несколько девушек, одна из которых сразу выбросила в кусты пакет, в котором находилась открытая бутылка шампанского.

По факту ДТП возбуждено уголовно производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет. Для обеспечения объективности расследования указанного уголовного производства его поручено следственному отделу прокуратуры Одесской области. Создана следственная группа из числа опытных работников. Проводятся первоочередные следственные действия, а также назначено ряд экспертиз, в том числе на содержание алкоголя в крови участников ДТП.

"В связи со смертью одного из пассажиров автомобиля ЗАЗ, руководство прокуратуры Одесской области выражает соболезнования родственникам и близким, а также выражает свою готовность оказать необходимую организационную помощь и поддержку", - говорится в сообщении прокуратуры.

На время следствия сотрудник прокуратуры отстранен от занимаемой должности и в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее "Главред" сообщал, что в крымской Феодосии майор СБУ устроил ДТП, в котором погибли 2 медика из "скорой помощи". При этом он был признан потерпевшим.

Фото: timer.od.ua, видео: youtube.com