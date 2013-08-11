Новые подробности взрыва дома в Луганске: мог рвануть кислородный баллон

Взрыв 12-этажки в Луганске, в результате которого погиб один и пострадали 11 человек, продолжает обрастать новыми подробностями. Как выяснилось, что хотя в качестве одной из версий взрыва называлась утечка газа, в областной ГосЧС заявили, что газа не должно было быть.

"12-этажный дом не должен был быть газифицированным", - заявил начальник ГУ ГосЧС в Луганской области Александр Дробот, сообщает "Восточный вариант".

Как рассказала руководитель ОСО ГУМВД в Луганской области Татьяна Погукай, от взрыва пострадали 6, 7, и 8 этажи жилого дома. Перекрытие между 7 и 8 этажами обвалилось, сообщает CXID.info.

По предварительным данным, причиной мог стать кислородный баллон.

По словам первого заместителя Луганского городского головы Манолиса Пилавова, от взрыва сильно пострадали 4 квартиры.

Сейчас специалисты ГосЧС проводят обход квартир дома и выясняют, сколько людей пострадали от взрыва. С пострадавшими работают психологи.

Издание также сообщает, что на улице около взорвавшегося дома ходят окровавленные люди, многие из которых находятся в состоянии истерики, бросаются на журналистов.

Ранее "Главред" сообщал, что, по последним данным прокуратуры города, при взрыве в доме на ул. Шевченко, 4 погиб 1 человек, 11 пострадали, в том числе трое детей. В тяжелом состоянии находится ребенок – 11-летняя девочка.

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Видео: Лиса Алиса