Взрыв дома в Луганске: под завалами найдено еще одно тело

Количество жертв в результате взрыва в доме в Луганске по адресу ул.Шевченко, 4 увеличилось до двух.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря городской прокуратуры Ольгу Дьяченко сообщает "Восточный вариант".

Как оказалось позже, тело принадлежало 73-летней женщине, котораая была в квартире с двумя внучками, сообщает луганская ГосЧС. Девочек уже отыскали - одна из них в шоковом состоянии, у второй – перелом рук и открытые переломы пальцев.

Таким образом, в результате взрыва погибло 2 человека, еще 18 - пострадали.

Все подробности взрыва в многоэтажке Луганска, фото и видео смотрите здесь