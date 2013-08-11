ДТП на Харьковщине: микроавтобус врезался в фуру, погибли 3 молодых парня

В воскресенье, 11 августа, утром в Харьковской области произошло ДТП, жертвами которого стали 3 человека, еще 5 получили травмы.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГАИ Харьковской области сообщает УНИАН.

Авария случилась около 06:00 на автодороге Харьков - Красноград – Перещепино, когда

47-летний водитель микроавтобуса Renault Trafic с прицепом не справился с управлением и врезался в грузовик Mercedes-Benz 1717.

В результате ДТП пассажиры Renault Trafic (молодые парни 1996, 1991 и 1993 года рождения) погибли на месте ДТП. Водитель микроавтобуса и четверо его пассажиров с телесными повреждениями доставлены в Красноградскую районную больницу.

Ранее "Главред" сообщал, что в Румынии в ДТП попали украинские туристы (фото, видео). Бревно лесовоза сорвалось с крепления и влетело в салон автобуса, пострадали 8 человек.

Фото: пресс-служба ГАИ Харьковской области