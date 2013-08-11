Новые подробности взрыва в Луганске: в доме 10 дней стоял запах газа

Взрыв в 12-этажном доме в Луганске продолжает обрастать подробностями, как оказалось, еще за 10 дней до взрыва жители дома на улице Шевченко, 4 чувствовали запах газа.

Поэтому именно версия о взрыве газа считается главной, сообщает ТСН.

Как стало известно, на месте взрыва ощущался запах газа. Однако был это бытовой газ или газовый баллон, пока неизвестно.

Дело в том, что по первоначальному проекту это многоэтажка не должна быть газифицирована, но сейчас во многих квартирах здесь стоят не только газовые плиты, но и газовые отопительные котлы. Вполне возможно, что устанавливали их без соблюдения надлежащих правил безопасности.

В свою очередь жители дома утверждают, что на сильный запах газа жаловались в газовую службу еще десять дней назад.

"Будем разбираться. Хотя газовые печки стоят повсюду. Согласно нормам, выше 9-го этажа газ запрещен. Дом 12-этажный. К сожалению, мы видим, что в некоторых квартирах даже стоят многоконтурные котлы", - заявил первый зам городского головы Манолис Пилавов.

Другая версия - это взрыв газового баллона. По словам соседей, в квартире, где произошел взрыв, никто не жил, но там велись ремонтные работы, и накануне в квартиру принесли оборудование для натяжных потолков, в том числе и баллон с газом.

В доме сейчас отключили электричество, газ и воду.

"Угрозы обрушения всего здания мы не видим. Вызвали сюда специалистов из архитектуры, которые сделают нам анализ", - сообщил руководитель ГСЧС в Луганской области Александр Дробот.

Прокуратура уже возбудила уголовное производство по статье о нарушении правил противопожарной безопасности. Людей, которые остались без жилья, чиновники обещают временно поселить в гостиницах или пионерских лагерях. В свои квартиры сейчас не могут вернуться около 200 человек.

Ранее "Главред" сообщал, что мощный взрыв уничтожил три квартиры в высотке на улице Шевченко,4.

Погибли двое пенсионеров: 68-летний мужчина и 73-летняя женщина. Еще 18 человек пострадали. Среди травмированных трое детей. В самом тяжелом состоянии находится 12-летняя девочка.

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фото: mns.gov.ua, Видео: tsn.ua