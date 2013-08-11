Взрыв дома в Луганске: спасатели уточнили данные о жертвах

В ГСЧС опровергли появившуюся ранее информацию о том, что найдена вторая жертва взрыва в жилом многоэтажном доме, который произошел в Луганске в воскресенье, 11 августа, по ул. Шевченко, 4.

Об этом заявил начальник Главного теруправления службы в Луганской области Александр Дробот, сообщает "Восточный вариант".

"По официальным данным – один погибший. Относительного второго погибшего информации нет. Мы продолжаем поиски женщины", - отметил представитель службы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что найдено тело второй жертвы аварии в Луганске - 73-летней женщины.

Вместе с тем, в пресс-службе местного управления ГСЧС сообщили, что, по последним данным (по состоянию на 23:25 воскресенья, 11 августа), спасено 8 человек, среди которых - трое детей, также найдено тело одного погибшего - мужчины 1945 года рождения. 11-летняя девочка находится в тяжелом состоянии.

Информация о нахождении под завалами 73-летней женщины проверяется и не подтверждена.

По данным прокуратуры, всего пострадало 16 человек. Одна из версий, которая рассматривается сейчас, - взрыв газа.

Взрыв произошел в воскресенье днем в 12-этажном жилом доме. Подробности, видео и фото с места происшествия смотрите в спецтеме "Главреда".