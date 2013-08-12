В Крыму 75 человек застряли на канатной дороге: их снимают с высоты 130 метров

В воскресенье, 11 августа, в Крыму произошло ЧП на канатной дороге Мисхор- Ай-Петри. Из-за поломки на серьезной высоте застряли 75 человек.

Как сообщили в крымском управлении ГСЧС Украины, сообщения о ЧП стали поступать в службу спасения Ялты в 15:40. Как выяснилось, из-за технической неисправности произошла остановка вагончиков с людьми на канатной дороге на большой высоте.

В общей сложности, в воздухе оказались 75 человек, из которых 35 находились в районе нижней станции с. Мисхор, на высоте около 50 метров, и еще 40 человек - в районе, который примыкает к плато Ай-Петри, на высоте около 130-140 метров.



К месту ЧП были направлены подразделения горноспасателей, а для координации действий и общего руководства из Симферополя выехала ​​оперативная группа Главного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям.



Учитывая характер неисправности, и то, что запустить канатную дорогу в аварийном режиме оказалось невозможно, был начат спуск людей из вагончиков на землю. Эвакуация осуществляется инструкторами-спасателями находившимися в вагончиках.

По состоянию на 18:45, из нижнего вагончика были спущены на землю 28 человек. Также были закончена подготовка и начаты работы по эвакуации людей с высоты 130-140 метров.

В местах спуска людей дежурят спасатели, а в непосредственной близости находятся машины "скорой" помощи и дежурят психологи госслужбы по чрезвычайным ситуациям.



По состоянию на 21.00 были эвакуированы уже все 35 пассажиров нижнего вагончика.



С высоты 130 метров из 40-ка пассажиров были эвакуированы 17 (9 граждан Украины и 8 - России), среди них - 6 детей.

Ветер в месте проведения операции был 10-12 м/с. Спуск одного человека в среднем занимает 7-10 минут, иногда проблемы создают кроны сосен, за которые цепляются люди, которых эвакуируют.



Спуск осуществляется с соблюдением максимальных мер безопасности, отмечают спасатели. Место ЧП освещается с помощью генераторов.



В общей сложности, в операции задействовано около 100 человек, это спасатели, сотрудники МВД, работники канатной дороги, "скорой" помощи и представители городской власти.



Спасательная операция, по данным ГУ ГСЧС в Крыму, продолжается.

