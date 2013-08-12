Украинец признан виновником смертельного ДТП во Франции

30-летний украинец, имя которого не называется, стал виновником масштабного ДТП во Франции. Напомним, там в ночь на воскресенье, 11 августа, разбился автобус, в котором ехали 44 пассажира и трое водителей, два человека погибли.

Как сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на прокурора города Нарбона, украинец признался полицейским в том, что он хотел добиться от водителя, чтобы тот остановил автобус, и намеренно дернул руль.

Следствие планирует проверить подозреваемого на наличие психических заболеваний.

Как пишут РИА Новости, автобус компании Eurolines, в салоне которого находились 44 пассажира и три водителя, направлялся из французского Марселя в испанский город Мурсию. Авария произошла около 1:30 по местному времени (2:30 по Киеву), автобус съехал с трассы и упал с высоты нескольких метров.

Два человека — гражданка Испании и, предположительно, гражданин Франции — погибли на месте аварии, еще около 30 получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии.

В автобусе, в частности, были граждане Украины. Один из них, по последним данным, получил легкие повреждения.

Фото: Вести.Ru.