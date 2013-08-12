Авария на канатной дороге в Крыму: опубликованы фото и видео

Эвакуация туристов в ночь на понедельник продолжалась.
На записи с места события и фото, которые публикует портал Большой Ялты, можно увидеть небольшой фрагмент спасательных работ, которые проводятся на месте ЧП.
В частности, видно, как людей снимают из кабинок, застрявших на большой высоте, и опускают на землю.
Напомним, по данным ГСЧС в Крыму, авария произошла днем 11 августа. Один из вагончиков, где находились 35 человек, повис на высоте около 50 метров, второй, перевозивший 40 пассажиров, - на высоте 130-140 метров.
К девяти часам вечера удалось спустить на землю всех пассажиров нижнего вагончика и 17 пассажиров верхнего.
Спасательная операция, по данным на вечер воскресенья, продолжалась.
Фото, видео: Информационно-туристический портал Большой Ялты.