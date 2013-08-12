На Донбассе пьяный милиционер въехал в толпу людей на свадьбе, есть жертвы

На Донбассе в ночь на 11 августа в Великоновоселковском районе пьяный милиционер за рулем "Лады" въехал в толпу людей, которые гуляли на свадьбе.

Гости свадьбы около часа ночи вышли из кафе подышать воздухом. И успели услышать рев мотора, передает ТСН.

Как рассказали очевидцы, машина ехала с включенными фарами и на большой скорости. Люди говорят, что водитель был пьян.

В результате аварии погиб 25-летний парень, который снимал свадьбу на видео. В больницу с переломами и сотрясением мозга забрали 17-летнего юношу. Когда люди бросились к машине, то водителя и его пассажира в ней уже не было - они скрылись с места ДТП.

Впоследствии выяснилось, что они оба - правоохранители. Накануне в том же поселке они что-то праздновали.

По словам свидетелей трагедии, у водителя-беглеца в этом селе живет мать, поэтому найти его удалось быстро.

"Его местонахождение быстро установили, что касается алкогольного опьянения: назначена экспертиза - результатов нет", - сообщил заместитель начальника следственного отдела областной прокуратуры Сергей Нижник.

В селе обещают помогать следствию, но признаются, что в справедливое правосудие не верят.

У погибшего осталась полуторагодовалая дочка.

Напомним, 9 августа в Киеве на мосту Патона произошла авария, в которой милиционер на иномарке сбил мужчину, помогавшего жертве ДТП. Позже он умер в больнице.

видео: ТСН