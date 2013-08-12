ДТП в Луганске: сотрудника прокуратуры хотели линчевать за сбитого ребенка, опубликованы фото

В Луганске на пешеходном переходе пьяный водитель, якобы работник прокуратуры, на джипе Тoyota Land Cruiser госномер ВВ 0500 МИ сбил девочку ориентировочно 12-ти лет. Тест на алкоголь показал у виновника ДТП 2.74 промилле

О состоянии пострадавшей не известно. В течение часа на месте происшествия собралось около 500 человек, которые попытались устроить самосуд над виновником аварии, передает Остров.

"В 20:34 я первый раз вызвал милицию и "скорую помощь". Сообщил номер автомобиля и попросил вызвать наряд ГАИ. В 20:48 я повторно обратился на горячую линию ГАИ. На сегодняшний час, то есть 22:02, нет следователя оперативной группы, не проведено освидетельствование, а водитель неоднократно заявлял на камеру, что был пьян", - рассказал очевидец, вызвавший "скорую помощь", Александр Малыгин.

Люди кричали "разорвать тварь", требовали мэра и пытались вступить в силовой конфликт с милицией, охранявшей виновника ДТП.

В джипе на пассажирском сидении был пожилой мужчина, который не покидал машину.

Напомним, 10 августа, в Одессе произошло ДТП с участием прокурорского ВМW, в результате которого погиб пассажир "Запорожца", а водитель отечественно авто попал в больницу.

фото: Остров