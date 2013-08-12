Взрыв в Луганске: под завалами дома ищут последнего человека

В Луганске остается неизвестной судьба одного жителя 13-этажного дома, где вчера произошел взрыв бытового газа. Спасатели проверяют информацию о возможном нахождении под завалами 73-летней женщины.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуциям.

По состоянию на утро 12 августа госпитализировано в больницы города 10 человек, в том числе троих детей (из них 12-летняя девочка находится в тяжелом состоянии).

Напомним, 11 августа в 12.27 в квартире на седьмом этаже многоэтажки произошел взрыв бытового газа, в результате чего погиб 1 человек. Шесть человек (из них двое детей) были спасены поисково-спасательными подразделениями Главного управления ДСНС в Луганской области. Людей изъяли из-под завалов и оказали им первую медицинскую помощь.

Из квартир подъезда в безопасное место выведено 60 человек. Шесть жителей дома, которые изъявили такое желание, временно отселены в общежитие.

Причина взрыва устанавливается. По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

Поисково-спасательные работы и работы по разборке разрушенных квартир продолжаются.

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