Опубликовано новое видео аварии на канатной дороге в Крыму

В сети появились новое видео авария на канатной дороге "Мисхор--Ай-Петри" в Крыму.

На роликах видно, как по канатам спускают пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, операция по спасению на канатной дороге с вершины горы Ай-Петри в поселок Мисхор на Южном берегу Крыма длилась около девяти часов и была завершена в 00.40.

С помощью инструкторов и с использование стационарных способов из вагончиков, застрявших на высоте 50 и 140 м из-за технической неисправности, были спущены на землю 76 человек (граждане Украины, России и Армении), из них 13 детей.

Пострадавших нет, причины происшествия устанавливаются.

Напомним, 11 августа в 15.30 два вагончика канатной дороги остановились из-за поломки. С эвакуированными людьми работали психологи. Власти Ялты обеспечили пассажиров сломавшейся канатной дороги питанием и транспортом в город.